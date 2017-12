Ministro do Desporto efectua visita oficial de dois dias a Ilha de Santo Antão

O Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire inicia nesta sexta-feira uma visita oficial de dois dias a Cidade do Porto Novo, em Santo Antão, a convite do Presidente da Camara Municipal Local, Aníbal Fonseca com o intuito de visitar às infra-estruturas desportivas e ter um encontro com os dirigentes e agentes desportivos do Porto Novo.

De acordo com a nota de imprensa dirigida a este Online o objectivo desta visita prende-se em visualizar o estado dos equipamentos desportivos e das obras das infra-estruturas em andamento, em especial a construção do Polivalente em Ribeira da Cruz que tem a comparticipação do Ministério do Desporto.

Nesta sexta-feira após a visita de cortesia efectuada ao Presidente da Camara Municipal do Porto Novo, segue-se a visita as infra-estruturas desportivas de Lajedos e Ribeira das Pata e, no período da tarde tem encontro marcado com os dirigentes e a agentes desportivos do Concelho. Para sábado, 09, Fernando Elísio Freire continua com as visitas desta feita as infra-estruturas de Alto Mira e da Ribeira da Cruz. Na tarde de sábado o Ministro do Desporto terá presença no Estádio Municipal do Porto Novo, para assistir a final do Torneio Abertura, e no fim do dia (20h00) vai participar na final da 12ª edição da Copa de Futsal.