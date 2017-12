Navio Ponta Sol faz primeira viagem internacional

8/12/2017 03:16 - Modificado em 8/12/2017 03:16

O navio MV “Ponta do Sol”, registado oficialmente em Bandeira de Cabo Verde, na ilha de São Vicente, realizou a primeira viagem em aguas internacionais, no dia 5 de dezembro, como confirma Transinsular, do Grupo ETE, que detém o navio. O navio saiu do Porto da Praia em direção a Leixões, Portugal, onde se prevê que chegue no dia 10 de dezembro.

E segundo a Transinsular está é a primeira viagem do navio, sendo que “atualmente o único habilitado a operar no Longo Curso e na Cabotagem inter-ilhas”.

O navio esta sobre a alçada do Grupo ETE, Portugal, que atua em Operações Portuárias, Transporte Marítimo, Transportes Fluvial, Agentes de Navegação, Operações Logística, Engenharia e Reparação Naval. É detentora da empresa, tambem de Portugal, Transinsular.