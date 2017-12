Abraão Vicente em Portugal para firmar parceiras a nível da cultura

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, esteve nesta terça-feira, como comunica o governo, em visita de trabalho à cidade do Porto, Portugal, no “sentido de conhecer as possibilidades de parcerias e trabalho com empresas dessa região norte de Portugal para os projetos culturais que o Governo de Cabo Verde tem em carteira para o próximo ano orçamental”.e dentre os projetos em carteria avança a construção e o equipamento do Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD), a reabilitação da Igreja Nossa Senhora de Rosário, a mais antiga de Cabo Verde (1495) e a concretização do projeto Museus de Cabo Verde.

Neste encontro foi recebido pelo diretor executivo da Associação Comercial do Porto, Miguel Maria. E ainda que esta estadia em Portugal para forjar parcerias com empresas ligadas a fundição de bronze para reabilitação de estatuas de um conjunto de personalidades que o Ministerio quer eternizar. Bustos de personalidades como Nha Nácia Gomi, Ntoni Denti D’Oru, Codé Di Dona, Anu Nobu, B.leza, os Claridosos e Cesária Évora. E, que ainda, reuniu direções de museus, empresas ligadas a souvenirs e artesanato e projetos de arte urbana no sentido de averiguar as “melhores práticas no setor e consolidar a nova visão do governo para a política de museus.”

Ainda dentro do executivo o Ministro da Economia e Emprego, José da Silva Gonçalves, se encontra em Adis Abeba, para participar na 3.ª reunião dos ministros dos transportes africanos, organizada pela Comissão da União Africana. Reunião que prtende fazer o ponto da situação dos transportes de vinte e três países e preparar um documento final para ser apresntrado na próxima Cimeira da Organizaçao da Unidade Africana, em Janeiro. Em paralela no mesmo encontro que acontece a reuniaoa decorre a reunião dos experts, na qual Cabo Verde faz-se representar pelo administrador da Agência de Aviação Civil, Octávio Pinheiro Oliveira.