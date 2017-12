Ministro das Finanças assegura : “ vai haver aumento do salário mínimo de onze para 13 mil escudos

8/12/2017 03:09 - Modificado em 8/12/2017 03:09

O ministro das Finanças, Olavo Correia reiterou que vai haver o aumento do salário mínimo nacional de onze para 13 mil escudos. Esta informação foi prestada apos a reunião o Conselho de Concertação Social, que teve lugar ,ontem , na cidade da Praia Quanto ao não aumento do salário nominal na Função Pública, afirmou que o Governo justificou que há um aumento do salário médio em 12,5 por cento (%), derivado das reclassificações, promoções e nivelamento de salários. Acordamos que no quadro do Orçamento para 2019, tendo em conta a evolução da economia cabo-verdiana, iremos reavaliar as necessidades em termos de actualização salarial”, precisou o ministro das Finanças, lembrando que para o próximo ano não há espaço orçamental para se comodar qualquer actualização salarial ao nível da Administração Pública.