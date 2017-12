Campeonato Regional: os três galos de sempre para um poleiro

8/12/2017 03:01 - Modificado em 8/12/2017 03:01

Tudo a zeros e eis que oito equipas do principal campeonato em São Vicente vão dar o pontapé de saída já neste fim-de-semana para a nova época, todas com objectivos distintos e que prometem dignificar ainda mais o futebol na ilha.

À partida o Mindelense, actual tricampeão regional e detentor do troféu da Abertura, é o principal candidato a renovação do titulo, juntando-se nesta corrida o Derby, Batuque FC e a Académica, quatro equipas que tem como principal objectivo a luta pelo titulo regional. Com objectivos distintos surgem outras quatro equipas que certamente vão disputar outro campeonato, ou seja o da despromoção, são eles o Ribeira Bote, Farense, Salamansa e o Castilho, este último que regressou ao convívio dos grandes esta época após vencer o campeonato da “Segundona” na época passada, e que neste Torneio Abertura deu boa conta de si nos sete jogos realizados.

Catorze jornadas que prometem ser intensivas e, clássicos que prometem animar os fins-de-semana no Adérito Sena, onde os clubes mais “pequenos” certamente vão querer fazer vida difícil aos candidatos ao título regional e da Taça de São Vicente nesta época desportiva. O Castilho recém promovido poderá ser considerado uma das atracções da nova temporada tendo em vista o bom futebol que demonstrou ao longo do Torneio Abertura.

O campeonato regional da época desportiva 2017-18 contará com oito equipas- Mindelense campeão em título, Dérby, Ribeira Bote, Salamansa, Batuque FC, Académica, Farense e ainda o recém promovido o Castilho.

Primeira jornada:

Sábado- 14H Castilho x CS Mindelense 16H Académica x SC Ribeira Bote

Domingo- 14H Dérby x SC Farense 16H FC Salamansa x Batuque FC