Académica do Porto Novo procura o primeiro título da época frente ao Marítimo

7/12/2017 02:03 - Modificado em 7/12/2017 02:03

Após falhar a conquista do Torneio Abertura na jornada passada frente a Fiorentina, a “Micá” do Porto Novo procura nesta última jornada da prova frente ao Marítimo carimbar o primeiro título da época desportiva na região sul de Santo Antão.

O Torneio Abertura nesta região é curto e só conta com cinco jornadas, e nesta última jornada Académica e Fiorentina são as duas equipas com reais possibilidades de fazer a festa do título, mas a “Micá” leva vantagem de dois pontos, pois tem 10 conquistados e a Fiorentina surge com 8 pontos. A Fiorentina entra primeiro em campo e nesta sexta-feira, 08, pelas 16 horas, vai defrontar a formação dos Sanjoanenses último classificado da prova que tem apenas 1 ponto conquistado, e por isso teoricamente o conjunto dos “Viola” tem jogo mais fácil do que a “Micá”, que só vai entrar no campo no sábado,09, para defrontar Marítimo actual quinto classificado com 4 pontos, jogo este agendado para as 14 horas.

Para a Académica a festa poderá chegar já na sexta-feira caso a Fiorentina não conseguir vencer os Sanjoanenses, e por isso é obrigatório a vitória dos “Viola” neste jogo para colocar pressão nos comandados de Gunga Fonseca, e assim esperar mais um deslize desta equipa para conseguir algo que nos últimos tempos tem sido difícil no Porto Novo, que é o de uma equipa conseguir conquistar um título a “Micá”.

O jogo que fecha o Torneio Abertura no sábado, 09, vai ser disputado entre as equipas do Inter PN e do Sporting, duas formações separadas por apenas dois pontos na tabela classificativa, com vantagem pontual para o Inter PN que ocupa a terceira posição com 7 pontos, enquanto que o Sporting surge logo atras com 5 pontos, na quarta posição.

A entrada para a última jornada do Torneio Abertura a Académica segue líder isolada com 10 pontos, seguido pela Fiorentina com 8 pontos, Inter com 7, Sporting 5 pontos, Marítimo com 4 e na última posição surge os Sanjoanenses com 1 ponto conquistado.