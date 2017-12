Liga do Campeões Europeu: já são conhecidos as 16 equipas apuradas para os oitavos de final

Nesta quarta-feira ficaram encerradas as contas da fase de grupos da prova “Milionária” da UEFA e por isso já são conhecidas as 16 equipas que faram parte do sorteio relativo aos oitavos de final da prova.

Com as contas adiadas para esta última jornada da fase de grupos, algumas equipas conseguiram o passaporte para os oitavos nesta derradeira jornada. No grupo A, onde está presente o SL Benfica que fez a pior prestação de sempre na sua história, o Manchester United e o Basileia, seguem para a próxima fase, enquanto que o CSKA Moscovo, vai disputar a Liga Europa. No grupo B, PSG e o Bayer de Munique destacaram-se no grupo e com facilidade estão presentes nos oitavos de final, onde o Celtic conseguiu lugar na Liga Europa, já o Anderlecht fica fora das provas europeias. No grupo C, AS Roma e Chelsea seguem para a próxima ronda, enquanto que o Atlético de Madrid cai para Liga Europa, e Qarabag ficou eliminado. No grupo D, onde está inserido o Sporting PT, equipa esta que conseguiu vaga para a Liga Europa, o Barcelona e a Juventus seguiram em frente, enquanto que o Olympiacos fica de fora das provas europeias.

No grupo E, Liverpool e Sevilha conseguiram o passaporte para a próxima fase, no grupo onde o SP. Moscovo de Zé Luís segue para a Liga Europa, num grupo onde o Maribor ficou na última posição. No Grupo F, Manchester City e Shakhtar conseguiram o apuramento, com o Nápoles a seguir para a Liga Europa e o Feyenoord a ser eliminado das provas da UEFA. No grupo G, grupo do FC Porto, a equipa portuguesa conseguiu o passaporte na segunda posição do grupo atras do Besiktas, com o Leipzig a conseguir o terceiro lugar e o Mónaco a última posição do grupo e com isso fica fora das competições europeias. Por fim no H onde está presente os Bicampeões Europeu o Real Madrid, a equipa Madrilena conseguiu atingir os oitavos na segunda posição atras do Tottenham, por sua vez o Dortmund segue para a Liga Europa, enquanto que o APOEL, fica pelo caminho.

O sorteio dos oitavos de final da prova “Milionária” está agendado para o dia 11, segunda-feira, na Sede da UEFA em Nyon, Suíça. A primeira mão está marcada para 13-14 de Fevereiro de 2018 com a segunda mão a ser disputada nos dias 20 e 21 do mesmo mês.