Apanhado a fazer sexo com égua diz que pensava que “era a namorada”

7/12/2017 01:56 - Modificado em 7/12/2017 01:56

Homem foi apanhado num estábulo pela dona do animal.

Um homem inglês de 48 anos foi condenado em tribunal por ter feito sexo com uma égua. George Smith, de 48 anos, foi apanhado em flagrante e terá dito à dona do animal que “achava que era a namorada”. O homem trabalhava nos estábulos e, já depois do fim do turno, terá invadido a quinta para fazer sexo com o animal, uma égua de nova anos chamada ‘Ruby’. A dona da égua desconfiou depois de já por diversas vezes ter encontrado o trabalhador nos terrenos da quinta, fora do horário de trabalho. Nesse dia foi aos estábulos e encontrou George em cima de uma caixa, com as calças pelos tornozelos, em plena atividade sexual com a sua égua. “Este incidente deixou-me profundamente perturbada. A minha filha de 10 anos agora tem sempre medo de ir à quinta, porque sabe que o George foi preso. Ela teme encontrá-lo nos estábulos, por poder encontrá-lo lá e estar em perigo. Eu já tinha estranhado a relação que ele tinha com a Ruby, porque dizia que era a ‘parceira’ dele. Quando o encontrei naqueles preparos, gritei. Ele olhou para mim e depois para a égua e disse-me ‘Achava que era a minha namorada’. Ele era obcecado com aquela égua. Era a única que ele tratava pelo nome”, contou a dona da quinta em tribunal. A polícia investigou o caso e deteve o homem. Na caravana onde George vivia foram encontradas fraldas sujas, roupa interior de mulher e um ursinho de peluche, alegadamente roubado a uma criança. George Smith, que é dono de dois cavalos, garantiu em tribunal que só teve relações com a égua ‘Ruby’ duas vezes. Foi condenado a uma pena suspensa de um mês de prisão e está proibido de qualquer contacto com animais durante 10 anos. Terá que fazer 12 horas de trabalho comunitário e está também proibido de ter qualquer contacto com a égua ou os donos desta.