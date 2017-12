São Vicente vai receber 12 milhões de escudos para fazer face ao mau ano agrícola

O município de São Vicente acaba de assinar um contrato-programa com o Ministério da Agricultura no valor de 12 milhões de escudos, para fazer face ao mau ano agrícola.

A revelação foi feita no Mindelo, por Carmen Rocha, directora da Extensão Rural, durante um encontro de responsáveis do ministério com representantes de agricultores e criadores de gado de São Vicente.

O director-geral da Agricultura, José Teixeira, também presente ao encontro, informou que os fundos da União Europeia para o combate a este ano de seca ainda não foram disponibilizados, mas que tal pode ocorrer até sexta-feira.

Os responsáveis do ministério explicaram aos presentes na reunião, todos os procedimentos para aceder aos fundos, tanto do Estado quanto da União Europeia, com o objectivo de acudir a famílias do meio rural, criar emprego e salvar o gado.

A divulgação do Plano de Emergência para Mitigação da Seca e do Mau ano Agrícola já ocorreu nos municípios da ilha de Santiago e deverá estender-se, nos próximos dias às ilhas de Santo antão, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Fogo e Brava.

