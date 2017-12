Sara Sampaio com golpes de karaté sensuais

7/12/2017 01:49 - Modificado em 7/12/2017 02:12

Anjo da Victoria’s Secret protagoniza momento controverso durante produção ousada.

Sara Sampaio mostra as partes íntimas numa produção ousada para o famoso calendário do advento da revista espanhola Love. A modelo portuguesa de 26 anos arrisca fazer um golpe de karaté mais complicado e acaba por mostrar quase tudo. O anjo da Victoria’s Secret foi uma das manequins internacionais convidadas para participar no calendário da revista Love. Todos os dias do mês de dezembro até ao natal, fica disponível um vídeo novo, cada um com um protagonista diferente. Sara Sampaio mostra alguns golpes de karaté, modalidade que praticou durante 8 anos, sem nunca perder a sensualidade que lhe é característica. O percalço na produção da modelo portuguesa não impediu que o vídeo fosse divulgado. Além da modelo portuguesa, participaram também Slick Woods, Winnie Harlow, Kendall Jenner, Stella Maxwell, Charli XCX, Taylor Hill, Gigi e Bella Hadid, entre outras personalidades conhecidas.