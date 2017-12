Governo entrega documentos da reestruturação da TACV à Comissão Especializada de Finanças e Orçamento

Na sequência da nota endereçada pela Comissão Especializada de Finanças e Orçamento a 18 de Novembro do corrente solicitando informações relacionadas com o negócio da TACV, estudos de avaliação do negócio, bem como os contratos realizados a nível da exploração do negócio no mercado doméstico e internacional, entre outros, foi enviada hoje à referida Comissão toda a informação solicitada.

O Governo, afirma, está seguro em como a estratégia que está a ser seguida terá bons resultados e contribuirá para a criação de uma nova dinâmica no sector da economia aérea em Cabo Verde, criando novas oportunidades de investimento para o empresariado nacional e estrangeiro e, consequentemente, mais e melhores empregos para os cabo-verdianos.