Maio: Morrinho recebe investimentos para o Centro Juvenil e o Jardim-de-Infância da comunidade

7/12/2017 01:42 - Modificado em 7/12/2017 01:42

A zona de Morrinho recebe investimentos orçados na ordem dos 13 mil e 500 contos, para a requalificação urbana e ambiental da zona que está em curso. Para além de arruamentos, a Autarquia vai investir no Centro Juvenil e no Jardim-de-Infância da comunidade.

De acordo com a edilidade, este pacote financeiro que vai ser investido na zona de Morrinho, contempla obras de requalificação urbana e ambiental que já tiveram o seu início e que conta com a comparticipação financeira do Governo da República, no quadro do PRRA, Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades.

O anúncio foi feito pela Câmara Municipal do Maio através do Pelouro das Infra-estruturas que avança ainda que os trabalhos de construção de arruamentos, criação de espaços verdes e de recreio estão orçados em cerca de 8 mil contos, sendo que o Governo entra com o valor de 4 mil e 500 contos e os restantes 3 mil e 500 são suportados pela Câmara Municipal.

À margem desta empreitada, a Autarquia vai introduzir obras de conclusão no Centro Juvenil de Morrinho. Um investimento de 5 mil e 500 contos, totalmente suportado pela Autarquia e que vai colocar aquela infra-estrutura à disposição da comunidade local, nomeadamente, dos jovens e estudantes. Igualmente, o Jardim-de-Infância vai receber obras de reabilitação na ordem dos 500 mil escudos com financiamento da Edilidade.

Durante a realização destas três obras em simultâneo na comunidade de Morrinho, a Câmara Municipal estima criar cerca de 60 postos de trabalho directo.

Carolina Santos, Vereadora que tutela o Pelouro das Infra-estruturas na Edilidade maiense, observa que estas obras integram a carteira de investimentos para o ano em curso na ilha e seguem a lógica de dotar a ilha de infra-estruturas relevantes. “É mais um passo neste sentido e vamos gerar mais postos de trabalho”, enfatizou.