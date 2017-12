Previsão meteorológica : visibilidade má devido a bruma de seca

7/12/2017 01:22 - Modificado em 7/12/2017 01:22

A bruma seca chegou para o Natal , como já é habito , e de acordo com as previsões do Instituto de Meteorologia e Geofísica para o dia 7 de Dezembro, hoje, a visibilidade será má , inferior a 5 km . Quanto ao resto do estado tempo o IMG faz a seguinte previsão

– Céu pouco nublado ou limpo; – Vento de ENE/NE moderado (20 – 28 km/h), soprando por vezes fresco (29 – 38 km/h) em alguns sectores do Arquipélago ao longo do dia;

Estado do Mar: – Ondas de NE/NW com 1.5 – 2.5 metros de altura, 1.0 – 2.0 metros em Zonas Costeiras/Inter-Ilhas em Sotavento e Zonas Costeiras Sul/Sectores Inter-Ilhas em Barlavento;

Temperaturas Extremas: Mínima: 21/23 ºC, atingindo os 16/17 ºC nas zonas altas; Máxima: 27/29 ºC, podendo atingir os 30/31 ºC na Cidade da Praia e na região Sul da ilha da Boa Vista.