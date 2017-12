Marco Rendall estreia-se no mundo da música com “Nós Estória”

6/12/2017 16:10 - Modificado em 6/12/2017 16:10

Marco Rendall, artista da mais nova produtora musical Fucarau Music, fundada a 18 de Outubro deste ano, por Joel Chantre, amigo do cantor, lança esta quinta-feira, a sua primeira música, intitulada “Nós Estória”, com vídeo clipe, produzido pela MM Lines Productions.

O single mixado e masterizado no estúdio Kaza Preta, estará disponível nas plataformas digitais a partir desta quinta-feira, 07 de Dezembro.

Segundo o cantor, esta música fala do momento em que uma pessoa se dá conta que está a apaixonar e começa a fantasiar e vive este sentimento, sem ter a certeza se será correspondido.

Este single, conforme Marco Rendall, não tem como objectivo principal fins comerciais, mas sim, de o apresentar publicamente como artista desta nova produtora musical mindelense. Ainda sobre a música, diz que surgiu num momento de inspiração, e logo que ouviu o beat empolgou-se e começou a escrever. “Foi uma composição que durou três dias a ser terminado, mas foi gratificante e vendo o resultado final, valeu a pena, mas não é a primeira letra que escrevo”, frisa.

Como tal, espera que as pessoas gostem e que o feedback seja positivo.Considera-se um artista do RNB, mas gosta de se aventurar noutros estilos musicais, mas no que tange ao tradicional, prefere a coladeira, um estilo com que se identifica.

Nascido de uma família de artistas, Rendall conta que sempre teve o “bichinho” musical, mas que começou a ser despoletado na primária, quando incentivado por um professor para criar uma banda, começaram a animar os eventos da escola e não só. No entanto no Secundário, por motivos pessoais tiveram de se separar.

Mas sempre esteve ligado à música, e em 2016 participou no concurso de música ‘Todo Mundo Canta’, acabou chegando à final e diz ter sido uma experiência interessante, onde se viu pela primeira vez a aventurar-se pelo tradicional.

O objectivo da fundação Fucarau Music, que antes era Fucarau beat, é trabalhar com novos artistas tanto a nível de produção como na sua divulgação. Trata-se de uma produtora independente.