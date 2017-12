Menino de 5 anos morre depois de arma que encontrou em casa ter disparado

6/12/2017 07:16 - Modificado em 6/12/2017 07:21

O menino encontrou a arma numa mesa de cabeceira.

Um menino de 5 anos, do Alasca, nos Estados Unidos, morreu depois de ter encontrado uma arma e de ter disparado contra si próprio.

As autoridades locais, citadas pela Associated Press, afirmam que o alerta foi dado pelas 12h30 hora local (21h30 em Lisboa).

Segundo a polícia local, o menino encontrou a arma dentro de uma gaveta de uma cómoda, num dos quartos da casa.

O caso foi entregue ao gabinete do procurador do distrito de Anchorage, no estado do Alasca, e está aberta uma investigação que pode originar acusações.

As autoridades deixaram o apelo para que as pessoas não deixem armas onde possam ser de fácil acesso.

.noticiasaominuto.com