China: Encerramento de curso que ensinava as mulheres a serem obedientes

6/12/2017 07:11 - Modificado em 6/12/2017 07:11

As autoridades chinesas encerraram uma escola que ensinava as mulheres a serem “obedientes e submissas aos maridos”. Entre os “valores tradicionais” lecionados incluía-se não responder às agressões dos maridos, nunca pedir o divórcio e responder sempre “sim, é para já” a qualquer pedido do marido. Os professores ‘ensinavam’ ainda que a mulher só pode ter três parceiros sexuais na vida. Depois disso, o sémen passava a ser venenoso e podia matá-las.

cmjornal.pt