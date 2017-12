FC Derby perde Torneio de Abertura pela margem mínima mas já olha para o objectivo maior: o “Campeonato Regional”.

6/12/2017 07:09 - Modificado em 6/12/2017 07:09

Os “Dragões da Praça Estrela” perderam o Torneio de Abertura pela diferença mínima de dois golos para o Mindelense que conquistou a prova e, numa publicação na sua página do Facebook feita nesta terça-feira, o clube azul e branco do Mindelo já só pensa no objectivo principal que é o Campeonato Regional.

O Clube assume o falhanço na prova que antecede o Campeonato Regional, mas afirma que ganhou a coesão de equipa, num plantel equilibrado e determinado para com o objectivo maior que é o Campeonato Regional. “Vamos, com toda a humildade e respeito, jogo a jogo, praticar o que mais queremos e sabemos, que é jogar a bola e dignificar o nosso Clube e São Vicente”, pode-se ler na publicação do Clube.

Os “Dragões” terminam a publicação pedindo a colaboração sincera e honesta de todos os actores intervenientes neste espectáculo maravilhoso que se chama futebol, enaltecendo o espírito do desporto. De realçar que o Derby arranca o Campeonato Regional no domingo 10, frente ao Farense de Fonte Filipe.