Equipas de Sub-15 e Sub-17 já prepararam início da época em São Vicente

6/12/2017 07:09 - Modificado em 6/12/2017 07:09

As equipas dos escalões de Sub-15 e de Sub-17 já trabalham tendo em conta o arranque dos campeonatos regionais das respectivas categorias agendados para o início do próximo ano.

Nos campos relvados da ilha já se podem ver movimentações de muitas equipas que já afinam as máquinas para o arranque das provas oficiais. Quem já está bem encaminhado para a nova época que se avizinha são as formações do Geneva All Stars e do Batuque FC, duas equipas que na anterior edição de Sub-15 e Sub-17, fizeram um percurso brilhante.

O Batuque FC é, sem dúvidas, o grande candidato à renovação dos títulos regionais tanto no Sub-15 como no Sub-17. Por sua vez, o Geneva equipa estreante nas provas oficiais na época passada tanto no Sub-15 como no Sub-17, fez duas grandes prestações terminando as provas como vice-campeão nas duas categorias e, para esta época, está reforçada para atacar os títulos nesses campeonatos. De entre as várias equipas já com o início dos trabalhos em andamento, está o Estoril, uma das equipas do campeonato de Sub-17 a ter em atenção para a nova época desportiva.