PJ assegura que não existem mais casos de desaparecimento de crianças

6/12/2017 07:02 - Modificado em 6/12/2017 07:02

A Polícia Judiciária, em comunicado, desmente novos casos de desaparecimento em Cabo Verde, com enfoque na ilha da Praia. A autoridade policial avança que tem circulado uma série de informações na rede social Facebook sobre novos desaparecimentos, onde “apontam cidadãos chineses como sendo culpados de tais actos”. A Polícia Judiciária “vem a público esclarecer que, contrariamente ao que vem sendo difundido, não há nenhum dado concreto que aponte para este caminho. Assim sendo, e por não haver quaisquer elementos que levem a crer que estas informações sejam verídicas, a Polícia Judiciária apela a população a ter cuidado com aquilo que é transmitido, sob pena de, além de provocar desinformação, instaurar pânico nas pessoas”.

“A Polícia Judiciária faz saber que está a tomar todas as diligências, no sentido de esclarecer os factos sobre a investigação, trabalhando incansavelmente e tudo fazendo para dar respostas mais rápidas possíveis sobre o caso da menor Edvânia Liciane Carvalho Gonçalves, desaparecida no passado dia 14 de Novembro”, como avança em relação ao último desaparecimento que tem preocupado as pessoas e desenvolveu uma onda de solidariedade para encontrar a Edvânia.

Ainda sobre o tema, a instituição agradece a colaboração de todos, em caso de qualquer informação para que contactem as autoridades “e não mais se façam alertas precipitadas por via das redes sociais, o que pode condicionar o bom andamento das investigações”.