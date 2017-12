Ryan Mendes assiste e ajuda na vitória do Kayserispor

O internacional cabo-verdiano Ryan Mendes continua em alta na Turquia, após bisar recentemente na vitória por 3-2, na Taça da Turquia, no jogo referente à primeira mão dos 16 avos de final frente ao Eyupspor. Desta feita, Ryan contribuiu com uma assistência na vitória fora de portas da sua equipa por 1-2, frente ao Alanyaspor.

O Kayserispor continua em alta na Turquia, graças ao excelente início de época do explosivo extremo cabo-verdiano que tem contribuído com golos e assistências para o sucesso da equipa comandada pelo treinador romeno Sumudica. Nesta segunda-feira, em encontro a contar para a décima quarta jornada, o Kayserispor viajou até ao terreno do Alanyaspor e venceu por 1-2, com o primeiro golo a ter assinatura do extremo esquerdo Vural, golo este com a participação de Mendes que fez a assistência para o golo do turco, aos 21 minutos. A equipa da casa ainda chegou ao empate, mas os forasteiros carimbaram a vitória com Umut Bulut mesmo em cima do apito final do árbitro do encontro.

Com esta vitória, Ryan Mendes e companhia seguem na quinta posição da tabela classificativa com 26 pontos, menos quatro do que o líder Basaksehir que tem 30 pontos conquistados. De realçar que o Kayserispor já leva nove jogos sem perder em todas as competições em que está inserido. Na próxima jornada, a equipa de Ryan Mendes vai receber no seu reduto a poderosa formação do Besiktas, um dos sérios candidatos ao título do campeonato turco.