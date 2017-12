Papalélé: “Sinto-me preparado para ajudar a equipa jogo a jogo”

Coroado este fim-de-semana como melhor marcador do Torneio de Abertura em São Vicente com seis golos, o jovem Papalélé de apenas 18 anos do Mindelense, continua a dar cartas no futebol em São Vicente.

Após conquistar o prémio de melhor marcador do Campeonato Regional da época passada, o jovem prodígio dos “Leões da Rua de Praia” continua imparável e, neste Torneio de Abertura 2017, que o Mindelense conquistou, Papalélé em sete jogos fez o gosto ao pé por seis ocasiões, terminando assim a prova como melhor marcador à frente de Toy do Derby que fez cinco golos.

Habituado com os golos, o camisola 10 do Mindelense não esconde que está orgulhoso de si mesmo por ter conquistado mais este prémio, mas realça que ambos foram difíceis de conquistar, apontando o Torneio de Abertura como sendo o mais difícil, isto porque tem apenas sete jornadas. Neste momento, Papalélé já é apontado como sendo o melhor ponta-de-lança a actuar em São Vicente, um fardo um pouco pesado mas que assume que é fruto de um grande trabalho. “Se sou considerado é porque o trabalho que faço dentro do campo agrada aos que me consideram como sendo o melhor. Mas tenho que continuar sempre a trabalhar e a evoluir, isto só com muito trabalho e humildade acima de tudo, e com a ajuda dos meus colegas”, afirma.

Neste momento, todos os focos estão virados para o arranque do Campeonato Regional que está agendado já para o próximo fim-de-semana, onde o Mindelense vai medir forças com o recém-promovido Castilho, e Papalélé aponta que se sente “preparado para ajudar a equipa jogo a jogo”. Um dos objectivos do avançado é defender o título de melhor marcador conquistado na última edição da prova, mas garante que o principal objectivo passa por ajudar a sua equipa a vencer novamente o Campeonato Regional.

O plantel do Mindelense para esta época sofreu uma autêntica revolução, mas já começou a dar frutos o que leva Papalélé a assegurar que há muita união entre os jogadores, isto porque tiveram algum tempo para se conhecerem mutuamente. “Acho que a equipa tem muita qualidade para apresentar no Campeonato Regional e, assim, alcançar o nosso objectivo”, concluiu o jovem avançado dos “Leões da Rua de Praia”.