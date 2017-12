Austrália: Deputado pede namorado em casamento em pleno Parlamento

5/12/2017 08:05 - Modificado em 5/12/2017 08:05

Pedido aconteceu durante debate sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, na Austrália.

O deputado australiano Tim Wilson aproveitou um debate parlamentar sobre a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo para pedir a mão do namorado, na Austrália. Wilson, com 37 anos, usou da palavra durante a sessão parlamentar para formalizar a relação de sete anos com Ryan Belger, o namorado, que assistia aos discursos no Parlamento. “Este debate tem servido de banda sonora para a nossa relação. Ambos sabemos que não foi isto que nos levou até à política, mas, no primeiro discurso, demonstrei o elo que nos liga com a aliança que temos nas mãos esquerdas. Agora, só me resta fazer uma coisa… Ryan Patrick Bolger, casas comigo?”, disse o deputado, visivelmente emocionado.

O namorado, professor com 33 anos, respondeu “sim”, levando o parlamento australiano a celebrar o momento com efusivas palmas. O deputado pertence ao partido do primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, e é um dos principais defensores dos direitos dos homossexuais. Turnbull também fez questão de assinalar o momento defendendo que serviria de “mensagem clara para todos os homossexuais deste país”. “Nós gostamos de vocês, respeitamo-vos, a vossa relação é reconhecida pela Commonwealth e honrada como a de qualquer outra pessoa”, salientou. Recorde-se que a Austrália deverá aproveitar legislação que permite o casamento entre homossexuais ainda este ano.

.cmjornal.pt