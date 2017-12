Assaltos na via pública: larápios não dão descanso aos cidadãos

5/12/2017 07:57 - Modificado em 5/12/2017 07:57

Mesmo com as actividades de ronda da polícia pela ilha de São Vicente, os assaltos na via pública são uma constante. E todos os dias há registo deste tipo de ocorrências, as que são denunciadas, porque existem casos em que a vítima não denuncia.

Neste fim-de-semana foram registados diversos casos como furtos de carteiras, telemóveis, mochilas, entre outros.

A Esquadra do Mindelo registou um furto de duas carteiras que continham, ao todo, cinco mil escudos, na zona de Monte Sossego. Registou ainda o furto de uma bicicleta na via pública, com valor não declarado. O furto de um casaco que se encontrava dentro de um veículo contendo uma carteira com 400 dólares, 120 euros, três cartões de crédito e um passaporte.

Foi também registado o roubo na via pública de um envelope com 14 mil escudos e de um telemóvel, seguido de ameaça de morte. Na Ribeira Bote, um indivíduo foi roubado e agredido devido a trezentos escudos.

O Piquete recuperou também dois telemóveis que haviam sido furtados em Fonte Francês.

Além destes delitos, a polícia registou outras ocorrências, como o caso de uso não autorizado de viatura seguido de danos, uma participação por sequestro seguido de roubo numa residência.