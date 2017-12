CA do jornal A Semana pede demissão sem pagar salários atrasados e indemnização aos ex-funcionários

5/12/2017 07:54 - Modificado em 5/12/2017 07:54

O Conselho de Administração (CA ) do jornal A Semana pediu a sua demissão no mês de Novembro e a retirada de Álvaro Dantas Tavares do comando do jornal foi aceite em Assembleia Geral. Com essa decisão os ex-funcioários continuam sem receber os salários em atraso e as respectivas indemnizações do extinto jornal que decretou falência há mais de um ano por causa de dívidas excessivas contraídas junto de várias instituições. De acordo com o relato de um ex-funcionário do jornal A Semana a retirada do anterior Conselho de Administração liderado por Álvaro Dantas é entendida como uma fuga em frente da parte “de quem insistentemente vem negando pagar os salários em atraso e as respectivas indemnizações aos ex-funcioários”. É que conforme relata a mesma fonte, os ex-trabalhadores do jornal declararam uma guerra aberta contra Álvaro DantasTavares que nega pagar o que é devido aos ex-funcioários mesmo estando na posse de uma decisão judicial que obriga o jornal a assumir os compromissos com os ex-funcioários até o fim deste ano. A nossa fonte fundamenta a sua acusação com base num email que Alvaro Tavares direccionou aos ex-funcionarios a anunciar a sua retirada e direccionando os mesmos para passarem a dialogar doravante com o novo CA do jornal que continua no segredo dos deuses, pois, ninguém sabe até agora quem,