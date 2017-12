Arresto dos aviões e pressão de parceiros fez acelerar a solução para a TACV

O ministro da Economia e Emprego, José Gonçalves, revelou que todos os aviões da companhia aérea cabo-verdiana TACV corriam o risco de serem arrestados. Por esta razão o Governo decidiu avançar com as medidas que tomou. José Gonçalves indicou ainda, que uma das principais razões que levou o Governo a tomar essa medida em relação à TACV tem a ver com a falta de pagamento atempado em relação ao aluguer dos aparelhos, que deste modo corriam o risco de ser arrestados, uma vez que o tesouro público não tinha meios nem verba para esse efeito

O governante fez essa revelação hoje, na Cidade da Praia, depois de ter sido ouvido em audiência pela Comissão Especializada de Finanças e Orçamento sobre a gestão da Transportadora Aérea Cabo-verdiana (TACV).

Conforme explicou o ministro, a ajuda orçamental de Cabo Verde está “muito condicionada” a uma solução para a TACV e que face à pressão por parte dos parceiros internacionais, o Governo optou também por acelerar o negócio com a Icelandair.