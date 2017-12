A SELENA GOMEZ, O ZAYN E A DEMI LOVATO NÃO ESTÃO NOMEADOS PARA OS GRAMMYS DE 2018?!

4/12/2017 15:37 - Modificado em 4/12/2017 15:37

As nomeações dos Grammys 2018 foram divulgadas hoje, e reparámos na ausência de algumas celebridades na tão esperada lista…

Apesar de ter lançado um dos álbuns mais esperados do ano, a Demi não foi indicada para nenhum prémio, e os fãs não estão assim muito contentes, principalmente depois do sucesso de Sorry Not Sorry.

Existem por aí uns boatos de que a cantora lançou Tell Me You Love Me antes de serem divulgados os artistas nomeados para os Grammys, para ter mais hipóteses de ser indicada!

A internet está a reagir ao facto da querida Sel estar também fora da lista, tendo em conta que Bad Liar foi um dos sucessos de 2017…

O tema I Don’t Wanna Live Forever recebeu uma nomeação, ou melhor os escritores da música, Taylor Swift, Jack Antonoff e Sam Dew. Mas nada para o Zayn… OUCH!

Nem a Miley com o seu Yonger Now conseguiu nomeações…