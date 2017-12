JAY-Z ADMITE TRAIÇÕES À BEYONCÉ

4/12/2017 15:27 - Modificado em 4/12/2017 15:27

Já tínhamos as nossas suspeitas desde o lançamento do seu álbum ‘4:44’, mas numa entrevista com The New York Times, o rapper admite infidelidade.

“Tu precisas de sobreviver. Então entras em modo sobrevivência e, quando estás nesse modo, o que é que acontece? Ficas ‘fechado’ para todas as emoções. Mesmo com as mulheres, tu vais fehar-te emocionalmente, não vais conseguir conectar-te… No meu caso foi, tipo, muito pesado. Foi quando as traições começaram”, confessou Jay-Z.

Jay-z acrescentou ainda que está muito orgulhoso da música da Beyoncé, e falou na possibilidade de divórcio.

Então ‘Becky With The Good Hair’ é baseada em factos reais?