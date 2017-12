A forma como usa o Instagram vai mudar

4/12/2017 07:50 - Modificado em 4/12/2017 07:50

A rede social parece ter-se ‘inspirado’ no Twitter.

De acordo com informações (e imagens) obtidas pelo The Next Web, o Instagram está a testar a capacidade de partilhar nas suas páginas conteúdos de outras contas. A julgar pelos ecrãs partilhados pela publicação, esta funcionalidade terá direito ao seu próprio botão (ao lado da capacidade de partilhar uma imagem/vídeo por mensagem) e poderá ter um grande impacto na plataforma. Não só no ‘feed’ de publicações mas também nas próprias páginas dos utilizadores, sendo possível que as coloque muito mais semelhantes às do Twitter.

Parece estar ainda em ‘cima da mesa’ a possibilidade de introduzir pequisa por GIFs e até publicar este tipo de conteúdo nas Stories e nas publicações convencionais. Para tal, parece que a rede social recorrerá ao Giphy, a plataforma que aloja e permite pesquisar milhões de GIFs.

Nada disto está confirmado para chegar à versão final do Instagram, uma vez que de momento se tratam apenas de testes destinados a tentar perceber se contribuem de forma positiva para a experiência dos utilizadores.