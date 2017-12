Santo Antão Sul: Académica e Fiorentina empatam a zeros mas a “Micá” segue líder

4/12/2017 07:46 - Modificado em 4/12/2017 07:46

A Académica cedeu os primeiros pontos no Torneio de Abertura, ao empatar, neste domingo, frente à equipa da Fiorentina, a zeros, uma igualdade que não retira a liderança da “Micá” e nem o segundo lugar do conjunto “Viola”.

O duelo protagonizado pelas duas formações que seguem nos dois primeiros lugares da tabela classificativa e que fechou a quarta jornada do Torneio de Abertura teve mais motivos de interesse na primeira parte, onde as duas equipas procuraram sempre as balizas adversárias, com alguns lances de perigo. No segundo tempo, o jogo caiu de rendimento e passou a ser disputado a um ritmo morno e, por isso, o resultado manteve-se inalterado até ao fim.

Com este empate, a “Micá” assegura a liderança da prova, mas tem à sua perna a Fiorentina, uma equipa que mostrou que poderá fazer frente à poderosa equipa de Gunga Fonseca. Nas outras partidas desta quarta e penúltima jornada disputadas no sábado, no jogo inaugural, o Inter venceu o Marítimo por 2-1, enquanto que o Sporting e o Sanjoanenses empataram a três bolas, naquele que foi, sem sombra de dúvidas, o melhor jogo desta jornada.

Com estes resultados e à entrada para a última jornada do Torneio de Abertura, a Académica segue líder isolada com 10 pontos, seguida pela Fiorentina com 8 pontos, Inter com 7, Sporting com 5, Marítimo com 4 e, na última posição, surge o Sanjoanenses com 1 ponto conquistado.

A última jornada da prova arranca na sexta-feira 08, com o jogo entre o Sanjoanenses e a Fiorentina, e prossegue no sábado com o jogo entre a Académica e o Marítimo e, por fim, no último jogo do Torneio de Abertura 2017, o Inter PN e o Sporting vão medir forças.