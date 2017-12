EUA : Professora fazia sexo e fumava ‘charros’ com aluno menor

4/12/2017 07:44 - Modificado em 4/12/2017 07:44

Docente de História foi detida e enfrenta uma pena de até 20 anos de prisão.

Uma professora de História de Cypress, nos estado norte-americano do Texas, foi detida e está acusada de ter mantido uma relação de cariz sexual com um aluno de 15 anos. Michelle Schiffer, de 23 anos, docente no liceu de Cypress-Springs, confessou os crimes e admitiu ainda que, durante os encontros sexuais com o menor, os dois fumavam canábis. Segundo cofessou às autoridades, a professora fez sexo com o menos em pelo menos duas ocasiões.

Tudo começou quando os dois se encontraram fora da escola, num restaurante, e Michelle ofereceu boleia ao aluno. Os dois acabaram por se envolver e acabaram em casa de uma amiga da professora a fazer sexo. Noutra ocasião os abusos sexuais foram consumados no carro da docente. O caso foi descoberto depois de um aluno ter denunciado o caso à diretora da escola. Michelle Schiffer encontra-se suspensa. Após a detenção, a mulher pagou a caução de 25 mil euros para aguardar julgamento em liberdade. Caso seja condenada enfrenta uma pena entre os dois e os 20 anos de prisão.