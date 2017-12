Gala do Desporto distingue melhores do ano 2017

4/12/2017 07:40 - Modificado em 4/12/2017 07:40

A Ilha do Fogo recebeu a edição 2017 da Gala do Desporto. Gala para prestigiar os que se destacaram durante o ano no desporto nacional. Os prémios desta edição foram atribuídos aos que estiveram em destaque em 2017 e muitos dos prémios foram para atletas que praticam as suas modalidades no exterior.

O árbitro internacional Paulo Martinho, natural de São Vicente, esteve em destaque na Gala arrebatando o prémio de melhor árbitro. Ele tem sido o rosto da arbitragem do basquete a nível internacional, com participações na última competição internacional, o Afrobasket 2017. Paulo Martinho já havia sido distinguido na primeira Gala do Desporto realizada em São Vicente.

A atleta de taekwondo Ingrid Carvalho foi a atleta a vencer dois prémios nesta Gala, sendo distinguida como atleta promessa e atleta feminina do ano de 2017. A jovem encontra-se, neste momento, a estudar em Portugal. Gracilino Barbosa, atletismo, o medalhista de Cabo Verde, foi o vencedor de atleta masculino do ano.

Edy Tavares, atleta de basquetebol a jogar actualmente no Real Madrid e com passagem pela NBA, foi distinguido na categoria de mérito desportivo.

Em termos de órgãos de comunicação social, a Green Sports, saiu como vencedora, mas no prémio pessoal de melhor jornalista desportivo o prémio foi para Benvindo Neves, apresentador do programa Tribuna Vip da TCV. Na categoria de instituição parceria, o prémio foi atribuído à Câmara Municipal do Sal. Joe Pina, taekwondo residente nos Estados Unidos, recebeu o prémio de dirigente do ano, enquanto que Júlio Nagana, atletismo, foi eleito como melhor treinador. Mon na Roda, dança, foi eleita equipa do ano, Inácio Ferreira, atletismo, distinguido na categoria de fair–play, Ingrid Carvalho (taekwondo) na de atleta promessa.