Flórida : Polícia aconselha jovem que o tentou matar a levar “lubrificante” para a prisão .

1/12/2017 03:30 - Modificado em 1/12/2017 03:30

Kevin Rojas, um jovem norte-americano que estava a ser julgado por atingir a tiro um polícia em Jacksonville, na Flórida, EUA, foi condenado a prisão perpétua esta quarta-feira. O julgamento deu que falar uma vez que o polícia atingido sobreviveu e quis confrontar o criminoso, de 19 anos, em tribunal. Enquanto o polícia descrevia que o jovem o atingiu com vários disparos, quando o mandou parar o carro onde seguia, acusou-o de ser cobarde. Perante o ar arrogante do jovem, o agente perdeu as estribeiras e tirou do bolso um frasco de lubrificante que mostrou ao criminoso. “Vais precisar de muito lubrificante no sítio para onde vais”, atirou o agente da polícia de Jacksonville, que não é identificado pelos meios de comunicação locais por trabalhar muitas vezes como infiltrado. O juiz questionou depois o porquê de “tal adereço” em tribunal e o agente não quis comentar, retomando a narração do que aconteceu.

Em março do ano passado, Rojas teve uma discussão com a namorada. Agrediu-a, disparou várias vezes e pôs-se em fuga. Foi intercetado pelo polícia, que estava nesse preciso momento a levar o filho à escola. Quando pediu ao jovem para parar o carro, este começou a disparar contra o veículo onde seguia o agente, com o filho no banco de trás. O polícia foi atingido três vezes, uma delas na cara. Felizmente a criança não sofreu ferimentos. O jovem continuou a fuga após roubar um camião e voltou para casa, onde se barricou. Quando chegaram as autoridades, ainda tentou atingir outros agentes, mas acabou por ser neutralizado e detido. Kevin Rojas não quis prestar declarações em tribunal e abdicou de ter testemunhas de defesa. “Acho que o Sr. Rojas não sabe o que quer dizer passar o resto da vida atrás das grades”, considerou o juiz, antes de declarar a sentença.



