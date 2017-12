Jolie rejeita oferta de 80 milhões para assinar divórcio de Brad Pitt

1/12/2017 03:27 - Modificado em 1/12/2017 03:27

Atriz ainda acredita na reconciliação, apesar do ‘ex’ querer seguir em frente.



Angelina Jolie ainda não assinou os papéis do divórcio com Brad Pitt, mesmo depois do ‘ex’ lhe ter oferecido cerca de 80 milhões de euros para esta levar o processo de separação avante. A atriz rejeitou a proposta. Segundo a Life & Style Magazine, a atriz está a ter sérias dificuldades em lidar com o divórcio de Brad e ainda acredita que a reconciliação do casal, junto desde 2005, é uma possibilidade. No entanto o ator quer mesmo seguir em frente e não percebe o porquê da ex-mulher não entender isso, mesmo depois de lhe ter feito uma oferta irrecusável. Jolie, de 42 anos, foi quem avançou com o processo de divórcio em setembro de 2016, mas agora está destroçada e, segundo a publicação, ainda ama o ex-marido, de 53 anos. “O Brad está muito chateado e extremamente frustrado com a ‘Angie’ porque ela continua a atrasar o processo de divórcio e recusa chegar a um acordo. Não há nada em termos de património e dinheiro para eles discutirem, uma vez que o acordo pré-nupcial deles é uma barreira de ferro. Na esperança de ela avançar com as coisas, o Brad começou fazer uma série de propostas ao advogado que a representa, mas a ‘Angie’ nega todas elas, incluindo a mais recente, de 80 milhões de euros”, adianta fonte próxima do ex-casal. Brad Pitt quer um fim definitivo do casamento e, acima de tudo, quer resolver os problemas com a custódia dos filhos, já que, alegadamente, teme que a atriz os leve para fora durante o Natal. “Todas as tentativas de ficar com a custódia partilhada dos filhos têm fracassado e o final do casamento tem sido uma tortura, um pesadelo para ele. Ele sente muita falta dos filhos”, afirma a mesma fonte. Com o final do divórcio ainda longe de estar à vista, amigos do casal revelam que tudo o que os seis filhos do casal querem (Vivienne, Knox, Zahara, Maddox, Shiloh e Pax Thien) é “passar o Natal outra vez como uma família grande e feliz”.



