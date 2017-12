Movimento de passageiros nos aeroportos de Cabo Verde cresce 9,2%

1/12/2017 03:25 - Modificado em 1/12/2017 03:25

O movimento de passageiros nos aeroportos de Cabo Verde cresceu 9,2% no terceiro trimestre de 2017 relativamente ao período homologo do ano passado, ultrapassando os 640 mil, segundo as estatísticas dos transportes divulgadas hoje.

No mesmo período, o número de movimentos de aeronaves nos aeroportos e aeródromos de cabo-verdianos cresceu 13,5% em relação ao mesmo período do ano de 2016.

Em termos absolutos, registaram-se 644.242 movimentos de passageiros, mais 54.151 do que em igual período de 2016, e 8.636 movimentos de aeronaves, mais 1.025 face ao período homólogo.

No mesmo período, os números de aterragens e de descolagens de aeronaves cresceram 13,4% e 13,5%, tendo-se registado 4.319 aterragens e 4.317 descolagens.

O número de passageiros embarcados e desembarcados cresceu 8,8% e 12,2%, respetivamente, enquanto o número de passageiros em trânsito direto caiu 5,0%.

No período em análise, registaram-se, nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde 303.434 movimentos de passageiros embarcados, 295.828 movimentos de passageiros desembarcados e 44.980 movimentos de passageiros em trânsito direto.

Nos primeiros nove meses do ano, passaram pelos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde mais de 1,9 milhões de passageiros e mais de 27 mil aviões.

A movimentação de cargas diminuiu 24,7% face a igual período do ano 2016, tendo sido movimentadas 477.466 toneladas de cargas, menos 156.428 toneladas do que em relação ao igual período do ano 2016.

As estatísticas dos transportes, divulgadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INECV) indicam ainda que o tráfego de navios nos portos de Cabo Verde aumentou 0,3% em relação ao igual período do ano 2016, tendo-se registado 1.979 movimentos de navios nos portos de Cabo Verde.

O movimento de passageiros cresceu 2,6% em relação ao mesmo período de 2016, somando 271.952 movimentos de passageiros nos portos de Cabo Verde, mais 6.841 do que no ano passado.

A quantidade de mercadorias movimentadas aumentou 11,9%, situando-se nas 606.323 toneladas, 64.388 toneladas a mais do que no período homólogo.

Lusa