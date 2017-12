Torneio de Abertura: Mindelense e Derby procuram título na última jornada

1/12/2017 03:24 - Modificado em 1/12/2017 03:24

O Mindelense e o Derby chegam à sétima e última jornada da prova em igualdade pontual, ambas com 16 pontos, mas com vantagem para o Mindelense de um golo no que toca ao número de golos sofridos e marcados e, por isso, nesta última jornada, tudo pode acontecer.

Imbatíveis até ao momento da prova, os dois clubes têm feito um percurso quase perfeito, isto se não fosse o empate registado entre as duas formações na quinta jornada, quando empataram a duas bolas e, por isso, em seis jogos disputados, cinco vitórias e um empate é o registo das duas equipas na competição. O certo é que nesta última jornada os “Dragões da Praça Estrela” ou os “Leões da Rua de Praia” vão fazer a festa do título da primeira competição oficial em São Vicente.

A diferença de golos poderá ser o factor determinante para se encontrar o vencedor da prova, caso estas duas equipas triunfarem nos seus jogos e o Mindelense tem a preciosa vantagem de um golo, pois leva 11 marcados e apenas 2 sofridos, enquanto que o Derby tem 15 marcados e 7 sofridos. O Mindelense vai ser primeiro a entrar em campo para defrontar o Ribeira Bote, sétimo classificado com 4 pontos, no primeiro jogo de sábado 02 e, seja qual for o resultado registado, os “Leões da Rua de Praia” vão ter de esperar pelo desfecho do último jogo de domingo, 03, entre os derbianos e o Castilho para saberem se vão ser coroados como o vencedores desta edição 2017 da prova que serve de preparação para as oito equipas da primeira divisão em São Vicente.

Ainda nesta última jornada, o Batuque FC e o Salamansa medem forças no segundo jogo de sábado, 02, agendado para as 16 horas, enquanto que a Académica e o Farense disputam no domingo, 03, às 14 horas a outra partida desta sétima e última jornada da prova.

Classificação sexta jornada:

1- Mindelense 16 pontos; 2- Derby 16 pontos; 3- Batuque FC 11 pontos; 4- Castilho 8 pontos; 5- Académica 7 pontos; 6- Farense 6 pontos; 7- Ribeira Bote 4 pontos; 8- Salamansa 0.