Unitel Tmais assinala 10 anos de com mega campanha de prémios (Conteúdo Patrocinado)

1/12/2017 03:21 - Modificado em 1/12/2017 03:21

A Unitel Tmais comemora dez anos de história no país, “dez anos a ligar Cabo Verde”, como sublinha Soraia Oliveira, da Unitel Tmais. E nestes dez anos, contabiliza dez Natais e, para marcar a data, a empresa lança uma mega campanha: “Há 10 Natais a Ligar Cabo Verde”, até ao dia 10 de Janeiro de 2018, com prémios para os clientes que vão desde smartphones, ceias de Natal, computadores portáteis, tabletes, salo, viagens e hoover boards. Oliveira destaca ainda o prémio final de 1.000.00,00 ECV.

Basta que o cliente faça carregamentos a partir de 300ECV e fica automaticamente habilitado a ganhar o prémio semanal da semana em que efectuou o carregamento. Para além disso, fica logo habilitado ao grande prémio final”, como explica Soraia Oliveira.

A visão da empresa, como avança Oliveira, prende-se em continuar a ligar Cabo Verde. “Há 10 anos trouxemos as comunicações acessíveis para que todos os cabo-verdianos pudessem estar sempre ligados aos que mais amam. Os clientes beneficiam de todas as vantagens de pertencerem a uma rede que há 10 Natais os põe em primeiro lugar”.

Dez anos é um ano histórico e Soraia classifica-o como incrível. “O ambiente que se vive dentro da empresa é de festa e os colaboradores estão radiantes por fazerem parte desta enorme festa. 10 anos não são 10 dias e no caso da Unitel Tmais, são anos de uma entrega extrema aos cabo-verdianos. É assim que vemos em retrospectiva os 10 Natais que passaram”. E a mesma visão que nos espera para os próximos anos. “Porque, para a Unitel Tmais, há valores que nunca irão mudar e o mais importante de todos é a importância das pessoas”. Avança que as pessoas podem continuar a contar com a empresa.

Em relação aos prémios semanais. Segunda-feira de cada semana, serão sorteados, pela plataforma de gestão do concurso que gere a atribuição dos prémios, sem intervenção humana, 21 números, mas apenas os primeiros dez números que atenderem à chamada telefónica efectuada pela Unitel Tmais serão os premiados finais.