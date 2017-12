Ministro das Finanças : “ o Governo tem 13,5 milhões de euros depositados na CAIXA para indemnizar os trabalhadores da TACV”

1/12/2017 03:07 - Modificado em 1/12/2017 03:07

O ministro das Finanças anunciou que o Governo tem 13,5 milhões de euros depositados na Caixa Económica para indemnizar os trabalhadores da TACV-Cabo Verde Airlines e desafia a oposição a pedir extracto da conta na Caixa.

Olavo Correia, que fez este anúncio no encerramento do debate sobre os transportes aéreos em Cabo Verde, a pedido do grupo parlamentar do PAICV desafiou os deputados deste partido a pedir extracto do montante depositado na Caixa.

“Já começámos com as cartas para a pré-reforma e, nos próximos 15 dias, teremos condições para todos aqueles que queiram iniciar uma nova vida, possam ter uma indemnização nos termos da lei”, afirmou o governante, para quem os 13,5 milhões de euros (1,4 milhões de contos) vão ser injectados na economia em defesa dos direitos dos trabalhadores da transportadora aérea nacional.

No concernente às informações solicitadas pelos deputados do PAICV, garantiu que estas vão ser disponibilizadas em “sede da Comissão Parlamentar de Inquérito” que, neste momento, está em curso.

“Os senhores passaram 15 anos deitados no sofá a olhar para o céu, nada fizeram, deixaram o barco afundar e, agora, são treinador de bancada, querendo dar lições em como a empresa (TACV) pode ser gerida”, afirmou Olavo Correia, numa referência à governação do partido da estrela negra.

Segundo Olavo Correia, a governação do PAICV deixou TACV “falida, mal gerida e sem perspectiva”.

De acordo com o ministro, só a liquidação da TACV “está estimada em mais de 60 milhões de euros”.