Parodia pegod, um disco, um retrato do Mindelo

30/11/2017 06:43 - Modificado em 30/11/2017 06:45

Depois de cantar nas noites de Mindelo, e com muitos seguidores a pedirem um trabalho seu, Tony Lopez trás consigo, o seu primeiro álbum Parodia Pegod.

Um trabalho com composições próprias do artista, excepto uma das faixas, que foi cedido, o artista mindelense apresenta esta sexta-feira no Mindelo o seu trabalho discográfico.

Confira a entrevista

Optou por escolher Parodia Pegod, para título do seu primeiro álbum, o que levou a essa escola?

Isso porque acredita, que este CD é um retrato do Mindelo, na sua forma cultural. Sou artista e depois de muitas noites a cantar em diversas casas da cidade, não que seja um adepto de paródia, mas falo dos lugares que passo, das andanças pela rua, tudo isso é paródia e inspira-me.

Trás aqui diversas sonoridades, quais são?

São dez faixas musicais, nos mais diversos estilos como bossanova, coladeira, txabeta e afromusic, uma mistura de funk e instrumental, afro, batuque.

Porque diz que é um retrato de Mindelo?

Foi gravado tudo em São Vicente. Porque sou um apaixonado por Mindelo, por ter nascido aqui, inspirei nesta ilha, com esta cultura entre outros e percebi, que o disco tem a assinatura de Mindelo. O suporte musical pertence a Samuel Cruz, Nana Almeida, Olavo Fonseca entre outros músicos, que me ajudaram nesta trajectória.

Desde quando começou a cantar?

Comecei a cantar desde de 2002, e em 2008 de forma profissional, a fazer coros juntamente com os artistas como Zé Delgado, Grace Évora, Beto Dias e vários outros. Actualmente vivo da música. E desde que comecei sinto que está a dar-me alguma coisa.

OCD foi produzido graças a um fundo, e mais para frente terei de o pagar.

Ailine Frederico e Raíssa Fortes, são as artistas convidadas para o show de lançamento do Mindelo Hotel, com banda ao vivo, 01 de Dezembro.

Ainda não esta no mercado, mas a promoção começa já esta sexta-feira.