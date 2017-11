Projecto “Morna Fest 2017” – 5ª Edição – Homenagem a Morna

30/11/2017 06:38 - Modificado em 30/11/2017 06:38

A Boa Música Eventos integrada na empresa Boa Música, à semelhança do ano de 2016 e dada a boa aceitação pelo público por se tratar de um evento cultural, e ao dinamismo social, cultural e económico que empreendeu a Mindelo durante o dia do acontecimento, pretende realizar este ano (2017) a quinta (5ª) edição da Morna Fest.

O evento realizar-se-á na no sábado, 02 de Dezembro do corrente ano no Hotel Porto Grande

De acordo com a organização, este projeto se tornou num evento com realização anual, apresenta-se como um importante animador do turismo da, e na ilha, contribuindo para criação de um produto que divulgue e promova Mindelo, em mais um roteiro Turístico/Cultural e não só pois pretendemos que o evento Morna Fest, se expande por outras ilhas do país.

“O projecto “Morna Fest 2017” apresenta-se então, como um importante motor de desenvolvimento turístico cultural, contribuindo assim para a criação de um produto gerador de rendimento que promova e enriqueça o roteiro turístico/cultural do país e a ilha de São Vicente, em particular. É neste propósito que desejamos construir uma parceria cada vez mais forte e produtiva com a vossa empresa”, assegura Júlio do Rosário da Boa Música.

Diz ainda que querem homenagear a Morna. “Esta melodia suave que embala a vida dos cabo-verdianos e que um dia, sonha Cabo Verde, não será só nosso mas Património Imaterial da Humanidade”, realça.

O espectáculo musical contará com artistas caboverdianos nacionais e da diáspora, como, Dudu Araujo, Edson Oliveira &Carmen Silva, Tete Alhinho e Solange Cesarovna e Juary Livramento.

Como banda acompanhante temos o Rufino Almeida aka “Bau” no violão de 6 e 12 cordas, Jacinto Pereira no cavaquinho, o Zé – Paris no baixo, o Danielson Fonseca no Violão e Tchenta Neves no piano.