O pôr do sol em Marte é algo como nunca viu

30/11/2017 06:31 - Modificado em 30/11/2017 06:31

Elon Musk partilhou na sua página de Instagram uma fotografia captada pela sonda Curiosity.

É provável que já tenha imaginado que o pôr-do-sol em Marte seja diferente do que assistimos todos os dias na Terra, com a imagem que pode acima a servir de exemplo da beleza dos céus do ‘Planeta Vermelho’.

A imagem em questão foi captada pela sonda Curiosity da NASA e partilhada pela página de Instagram de Elon Musk, patrão da Tesla e da SpaceX. Tal como indica Musk, o início e final de dia em Marte apresentam uma tonalidade diferente dos mesmos períodos da Terra.

Enquanto no nosso planeta o dia começa e acaba em tons avermelhados, esta é a tonalidade presente durante todo o dia em Marte. Por outro lado, o céu azulado da Terra que marca os nossos dias apenas surge no ‘Planeta Vermelho’ durante o nascer e o pôr do sol.