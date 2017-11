Finlândia volta a surpreender: Alunos ensinam tecnologia a professores

30/11/2017 06:29 - Modificado em 30/11/2017 06:29

O modelo de ensino da Finlândia é considerado um dos melhores do mundo e a sua vertente inovadora permite apostar em géneros de educação bem diferentes. Desta vez, é notícia que nestas escolas os papéis estão a ser invertidos, com os alunos a ensinarem os professores em temas como a tecnologia de informação e comunicação.

À BBC, Pasi Majasaari, diretor da escola Hämeenkylä, em Vantaa, explica que “as crianças e adolescentes aprendem a lidar com novas tecnologias e aplicações de maneira muito mais rápida do que nós, adultos”, principalmente por não terem “medo de tentar coisas novas”.

“É maravilhoso ter crianças de até dez anos a dar aulas de tecnologia aos nossos professores, e os resultados têm sido surpreendentes. Tanto para os estudantes como para os mestres”, explicou.

O nome do projeto é OppilasAgentti, o que significa Agentes Escolares em português, e está a ser levado a cabo em cerca de 100 escolas do país, havendo como objetivo expandi-lo para 3.450 estabelecimentos de ensino.

Com esta iniciativa pretende-se desenvolver as competências tecnológicas dos professores mas também de toda a comunidade, até porque as crianças estão a dar aulas a idosos de um lar local.

“Acreditamos que é importante ensinar as nossas crianças a descobrir o seu potencial e a desenvolver os seus valores, e mostrar-lhes o impacto positivo que cada indivíduo pode exercer na sociedade”, destacou o professor.

Como tal, os jovens cooperam numa igreja, participam em programas para alimentação dos mais pobres e são integrados em diversas iniciativas solidárias.