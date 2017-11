Vagny Dias estreia-se na Ligue 1 francesa

30/11/2017 06:25 - Modificado em 30/11/2017 06:31

O jogador são-vicentino Vagner Dias ou Vagny, de 21 anos, foi chamado pela equipa principal do Saint Etienne e, no passado fim-de-semana, foi convocado mas não saiu do banco de suplentes mas, na terça-feira, na derrota frente ao Bordéus, foi utilizado pela primeira vez pelo treinador interino Julién Sable.

Vagny que estava ao serviço da equipa B do Clube desde o mês de Julho parece ter entrado no gosto do novo treinador do clube que já o convocou por duas vezes para os jogos do campeonato. Na sexta-feira passada ficou no banco de suplentes e não foi utilizado mas, nesta terça-feira, acabou por conseguir os seus primeiros minutos com o emblema do clube no peito, entrando aos setenta minutos de jogo na derrota fora de portas por 3-0, frente ao Bordéus, deixando boas indicações para o treinador.

Proveniente do Batuque FC após vencer o Torneio de Abertura da época passada, Vagny já representou o Asas e também o Gil Vicente onde fez parte da sua formação nos sub-19 e fez parte da equipa principal.