Santo Antão Sul: Académica volta a golear e segue líder no Torneio de Abertura

30/11/2017 06:21 - Modificado em 30/11/2017 06:21

A “Micá” do Porto Novo segue imparável neste Torneio de Abertura e, nesta quarta-feira, em jogo a contar para a terceira jornada da prova, goleou a formação do Sporting por 4-1.

A Académica acentua cada vez mais a sua força perante a concorrência no Porto Novo e parece talhada para a nova conquista. Após a goleada imposta na segunda jornada no sábado ante o Sanjoanenses por 0-8, a “Micá” não deu hipóteses, nesta quarta-feira, à formação do Sporting numa goleada por 4-1. Júnior Kuentxa fez os dois primeiros golos da Académica no jogo, Jaklin reduziu para o Sporting, mas Liedson e Faguy aumentaram o score.

No jogo de abertura da terceira jornada, o Inter venceu, na terça-feira, o Sanjoanenses por 1-0, enquanto que no outro jogo da jornada disputado esta quarta-feira, o Fiorentina venceu o Marítimo por 0-1. Com estes resultados, a Académica segue líder isolada com 9 pontos, frutos de três vitórias consecutivas, seguida pela Fiorentina com 7 pontos, pelo Marítimo com 4, Inter 4 e Sporting com 2 pontos. O Sanjoanenses ainda não pontuou.