Basquetebolista cabo-verdiano Victor Andrade encantado com os primeiros passos na equipa do Obras Basquet da Argentina

30/11/2017 06:19 - Modificado em 30/11/2017 06:19

Victor Andrade, de 17 anos, é natural da Ribeira Grande, Santo Antão, e milita nas camadas de formação do Obras Basquet da Argentina de sub-17 e sub-19, clube onde ingressou recentemente proveniente do Rosariense Clube da Ribeira Grande.

O jogador de apenas 17 anos, do Tarrafal da R. Grande, de dois metros e três centímetros de altura, cumpre a sua formação na equipa jovem do clube, inclusive já foi convocado pelo treinador principal, mas não saiu do banco na derrota por 82-78 frente ao Hispano. Já nesta quinta-feira, 30, está agendado o início da “Liga Desarollo”, ou seja, a Liga do Desenvolvimento, que serve para a evolução dos jogadores mais jovens para a entrada nas equipas seniores, onde actuam apenas jogadores com menos de 23 anos e Andrade perfila-se como um dos destaques da sua equipa.

Victor Andrade que sonha um dia internacionalizar por Cabo Verde, aponta que é uma grande experiência e que está a aprender muito: “é muito bom estar aqui, porque me tratam muito bem e sinto que estou evoluindo em todos os sentidos e ganhando o meu espaço”. O camisola 16 afirma que não encontrou dificuldades nesta mudança para o país sul-americano, pois o único problema poderia ser a língua mas sendo o espanhol a língua oficial, é fácil de entender e falar.

Com a Liga do Desenvolvimento já à porta, o poste cabo-verdiano já tem definida a sua meta que passa por ajudar o seu clube a triunfar e poder ficar na equipa principal. Victor mostra-se confiante nisso mas, como diz, “tenho de treinar, melhorar e aprender cada vez mais e evoluir para poder dar o meu melhor para a equipa”.