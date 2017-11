Aumento de pensões: o Governo não assume compromissos

30/11/2017 06:18 - Modificado em 30/11/2017 06:18

A questão dos pensionistas tem sido um tema recorrente da UCID. O partido tem apelado por uma maior atenção aos pensionistas e já tinha sugerido esta questão para o Orçamento de Estado. O partido já tinha sugerido menos gastos por parte do Estado e a poupança revertida para esta questão. Com a aprovação do Orçamento de Estado, este item não consta. E depois do deputado da UCID, António Monteiro, ter colocado a questão ao Governo, a resposta é que ainda não será um tema de debate.

Monteiro afirmou que cabe ao Governo aproveitar o momento de discussão do Orçamento de Estado para, juntamente com as instituições responsáveis pelas pensões, analisar “a necessidade do aumento das pensões”.

Elísio Freire, Ministro dos Assuntos Parlamentares, garantiu total abertura para melhorar o sistema a fim de garantir às reformadas melhores condições de vida. “Não posso garantir nenhum compromisso”, sublinhou Freire.

A atenção, como avança, centra-se com o compromisso do salário mínimo nacional. Acerca da pensionista, avança que “esta mátria poderá ser introduzida pelos parceiros em sede de concertação social, o que o Governo acolherá naturalmente com abertura de espírito e colaboração”.