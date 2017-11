Sports Media celebra um ano, com uma rica programação e uma homenagem ao “Tchida” ex-treinador do Mindelense

Sports Midia comemora primeiro aniversário com uma vasta programação desportivo e uma homenagem ao antigo treinador do Mindelense Alcides “Tchida” Lima, falecido em 2010. Ladeado por alguns membros do clube, o presidente Daniel Jesus, o treinador Rui Leite e o ex-capitão da equipa campeã regional, Cardoso da Silva, um dos sócios do Sports Media, lda, fez o anúncio numa conferência de imprensa na sala do centro de Estagio do Mindelo, que contou com a presença de diversos amantes as modalidade.

Uma homenagem ao “Tchida”, um gesto que mereceu aplausos e reconhecimento de toda a plateia presente na sala do Centro de Estágios do Mindelo. Este afirma que esta homenagem é algo pensada há muito tempo, desde de 2010 e agora tem a oportunidade de prestar uma justa homenagem a esta antiga glória do mindelense e amigo íntimo.

A sensivelmente um ano de completar um ano de existência e com um arranque um tanto atribulado, como relembrou Cardoso da Silva, este é um momento para celebrar as conquistas desta plataforma desportiva, que no seu primeiro ano, tem uma media de 35 mil visualizações mensais.

Medo e receio, mas hoje um ano depois está a completar um ano. Marco Bento, abraçou o projecto juntamente com Nuno Torres e entraram nesta caminhada. Neste momento a sports Media limita, uma parceria com estes que são a peça basilar desta sociedade.

Um projecto que aceitou a convite do mentor Marcos Fonseca, e que num primeiro momento recusou, da Silva diz que não se arrepende da decisão, que apesar do medo e o receio de embarcar nesta aventura, mas hoje fazendo a retrospectiva do projecto, mostra-se bastante optimista e promete “uma grande festa de comemoração”, com uma serie de actividades desportivas. “Fizemos a gala de lançamento, hoje estamos bem e vamos organizar uma grande festa. Um programa riquíssimo de actividades, que começou com a conferência de imprensa, onde foi feito o anúncio da homenagem do amigo e ex treinador do Mindelense, Tchida e no dia 03 de Dezembro arrancam as actividades desportivas, com um torneio de ténis que conta a participação de vinte tenistas, entre eles, o campeão nacional, Eduino Santos e o vice-campeão Marvin, na sexta-feira 08, a praça Dom Luís recebe uma mega aula de ginástica mega aula de ginástica com capoeira, dança, ginástica rítmica. Nos dias 09 e 10 futebol feminino, 15 16 17, andebol feminino e masculino e uma mini corrida de São Silvestre, na manha do dia 16 com atletas que vão participar na corrida de São Silvestre e ainda a hipótese de organizar um torneio de basquetebol de sub 18. E também a realização do torneio de futebol sub 18.

“Vamos mexer e ter esta festa toda. Uma grande gala no CCM, entrada gratuita. Com grandes artistas”, frisa.