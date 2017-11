Afrosondagem : melhor desempenho do PM foi alcançado em São Vicente

Os resultados de um inquérito sobre avaliação do desempenho dos políticos revelam que o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, merece uma avaliação positiva dos cabo-verdianos com uma pontuação de 7.6 numa escala valorativa de 1 a 10.

Segundo o inquérito, realizado pela Afrosondagem entre 03 e 06 deste mês, com um intervalo de confiança de 95 por cento (%), os líderes dos principais partidos da oposição, Janira Hopffer Almada (PAICV) e António Monteiro (UCID), têm uma pontuação de 5.1 e 4.9, respectivamente, na avaliação de desempenho.

De acordo com a mesma fonte, o melhor desempenho de Ulisses Correia e Silva foi alcançado nas ilhas de São Vicente e do Maio com uma média de pontuação de 10, seguida por Santo Antão com 9.5 e São Nicolau com 7.8.

Nas demais ilhas do arquipélago, registam-se valores abaixo da média, sendo que os resultados mais fracos do primeiro-ministro foram assinalados na Praia e nos concelhos do interior de Santiago com 5.6 pontos.

Na ilha do Fogo, os inquiridos atribuem uma pontuação de 6.1 ao desempenho de Ulisses Correia e Silva, enquanto na Boa Vista é-lhe atribuído a nota de 6.7 e na Brava 6.6 pontos numa escala de 1 a 10.

Nesta mostragem, a presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, é mais bem avaliada na Brava e Boa Vista com 5.5 e em Santo Antão com 5.4 e alcança resultados menos satisfatórios no Fogo.

António Monteiro é mais bem cotado em São Vicente, seu círculo eleitoral, com 5.7 pontos, seguido da Brava (5.4) e Maio (5.3), e consegue a pior pontuação no Fogo (4.0), seguido de Santo Antão (4.5).

Para esta mostra, elaborada pela Afrosondagem, foram realizados 3.543 inquéritos de uma forma aleatória junto dos agregados familiares em todas as ilhas. O intervalo de confiança foi de 95% para um erro de amostragem de aproximadamente 5%.