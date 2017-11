Parlamento aprova OGE 2018

29/11/2017 08:09 - Modificado em 29/11/2017 08:09

O Parlamento aprovou na generalidade a proposta de Orçamento Geral do Governo para o não de 2018. Desde o iniciou do debate o MpD, partido que suporta o governo, esteve de acordo com a proposta, enquanto o PAICV bastante critico, e a UCID buscando pontos de equilíbrio. As posições do debate prevaleceram durante a votação: MpD votou a favor (37 votos), PAICV contra (23), e UCID absteve-se (3).

Enquanto o governo e o MpD defende que é um orçamento alinhado com os objetivos de desenvolvimento do país. O governo defende um orçamento que irá possibilitar o desenvolvimento do país, e afirma que se trata de um novo paradigma.

Já a oposição considera ser irrealista e não alcançável e chama a atenção para questão da divida publica, 132% do PIB. E ainda sobre a preocupação sobre o mau ano agrícola.