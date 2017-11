Ano Agrícola: Governo vai precisar de mais de 10 milhões de euros

29/11/2017 07:51 - Modificado em 29/11/2017 07:51

A questão do mau ano agrícola tem preocupado a todos. Governo, oposição e população. O Governo anunciou um programa para a mitigação dos efeitos. Um plano de emergência à volta dos sete milhões de euros para cobrir todas as ilhas. Mas o Ministro da Agricultura, Gilberto Silva, deixou transparecer que este montante não será suficiente.

“Hoje podemos dizer com segurança que vamos precisar de cerca de 10,1 milhões de euros para executarmos todas as intervenções que foram identificadas a nível de todas as ilhas”. Esta inflação deve-se a demandas a nível dos municípios, dentro do modelo estabelecido para mitigar os efeitos da seca.

O plano de emergência contava de antemão com ajudas dos parceiros do país e avança que já estão a ser mobilizados os recursos diante de alguns parceiros como a União Europeia, o BAD e a FAO. “Também vão ser mobilizados meios a nível do Orçamento de Estado, através do Tesouro Público, para podermos executar todos os programas”, informa.

O plano de emergência não tem sido bem acolhido pelos partidos da oposição, tendo o PAICV adiantado um modelo para mitigar os efeitos da seca. Documento que foi entregue à Presidência da Assembleia.