Júlio César rescinde contrato com o Benfica

29/11/2017 07:48 - Modificado em 29/11/2017 07:53

O guarda-redes internacional brasileiro e o Benfica chegaram na terça-feira a acordo para a rescisão mútua do contrato que ligava o jogador Canarinho ao clube encarnado.

Júlio César, de 38 anos, estava no Benfica desde 2014, e tinha contrato até o final desta época, onde apenas foi titular em quatro jogos. Recorda-se que no Benfica, o mítico guarda-redes brasileiro, um dos mais titulados do mundo, venceu duas taças da liga, três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.